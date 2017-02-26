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Українська журналістка загинула в ДТП у Польщі

Крім неї загинуло ще двоє людей, четверо отримали травми
У Польщі внаслідок аварії загинула українська журналістка Поліна Дорожкіна. Вона працювала у газеті "Сегодня".
Українська журналістка загинула в ДТП у Польщі Фото: segodnya.ua

Аварія сталася 25 лютого на дорозі поруч із селищем Дибки у Мазовецькому воєводстві, повідомляє BBC Україна.

Крім Дорожкіної, загинуло ще двоє людей, четверо отримали травми.

За попередніми даними, вантажний автомобіль, в якого лопнула шина, виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легкових автомобілі.

Нагадаємо, у травні 2016 журналіста "Громадського" Анатолія Мележика знайшли повішеним у квартирі в Полтаві.

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26 02 2017 22:10
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