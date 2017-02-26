CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі внаслідок аварії загинула українська журналістка Поліна Дорожкіна. Вона працювала у газеті "Сегодня".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська журналістка загинула в ДТП у Польщі
Крім неї загинуло ще двоє людей, четверо отримали травми
Фото: segodnya.ua
Аварія сталася 25 лютого на дорозі поруч із селищем Дибки у Мазовецькому воєводстві, повідомляє BBC Україна.
Крім Дорожкіної, загинуло ще двоє людей, четверо отримали травми.
За попередніми даними, вантажний автомобіль, в якого лопнула шина, виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легкових автомобілі.
Нагадаємо, у травні 2016 журналіста "Громадського" Анатолія Мележика знайшли повішеним у квартирі в Полтаві.
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26 02 2017 22:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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