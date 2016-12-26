Українське Дунайське пароплавство отримало в Австрії 60 барж, замовлених 27 років тому
Як зазначається на сайті Українського дунайського пароплавства, після розвалу СРСР воно стало правонаступником зобов'язань Совкомфлоту.
Згідно з договором, за баржі був внесений аванс у розмірі 15% від їхньої вартості, решту суми з відсотками пароплавство повинно було погашати за графіком.
Тим не менше, графік часто зривався, потім платежі взагалі припинилися у зв'язку з фінансовими проблемами підприємства через ембарго ООН проти Югославії, воєнними діями в цій державі і руйнуванням мостів на Дунаї.
Станом на грудень 2014 року залишок самого боргу за будівництво барж склав більше 7 млн. євро, а заборгованість за відсотками - близько 2 млн євро.
У 2015 році Українське дунайське пароплавство досягло домовленості із BAWAG leasing GmbH та Австрійським контрольним банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), який виступив гарантом уряду Австрії, про зниження заборгованості на 90% – до 1,5 млн. євро, за умови її погашення за узгодженим графіком до 30 листопада 2016 року. Цей борг був повністю погашений 24 листопада, після чого і відбулася передача барж.
Баржі-секції типу Європа-IIБ УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 побудовані на судноверфі у Лінці (Австрія) і призначені для перевезення генеральних і навалювальних вантажів. Довжина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, вантажопідйомність – 1717 тонн.
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