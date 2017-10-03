Українське командування підтвердило захоплення своїх розвідників у "ЛНР"

Терористи фізичними тортурами та психологічним тиском змусили заручників зізнатися в тих вчинках, до яких вони не мають жодного відношення

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".

"10 березня 2017 року представники так званого МГБ самопроголошеної псевдореспубліки, під контролем якої знаходиться частина Луганської області нашої держави, виклали відео з допиту військовослужбовців-розвідників Збройних сил України <…> Відео дало змогу переконатися, що наші військовослужбовці живі та перебувають в полоні російсько-терористичних військ", - говориться у повідомленні командування в Facebook.

У ССО наголосили, що терористи фізичними тортурами та психологічним тиском змусили заручників зізнатися в тих вчинках, до яких вони не мають жодного відношення. Так, за даними військового командування, зниклі воїни виконували штатні завдання з ведення спеціальної розвідки у визначених районах. Їхні завдання не пов’язані із підривною діяльністю та не несуть загрози мирному населенню.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ заявило, що Україна не відмовляється від своїх воїнів-розвідників, які в ході виконання завдань були схоплені представниками терористичних організацій. Тому ССО просить міжнародні організації, державних діячів забезпечити дотримання людського поводження та скоріше повернення додому військовослужбовців ЗСУ.

"Наполягаємо на проведені незалежної медичної експертизи із залученням міжнародних експертів щодо оцінки та контролю за фізичним та психічним станом воїнів-розвідників ЗС України, які перебувають в заручниках. Окрему діагностику просимо проводити щодо виявлення результатів застосування психотропних речовин на організми воїнів-заручників", - заявило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначимо, що 11 лютого в Луганській області під час виконання завдання зі спеціальної розвідки група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ не вийшла на зв'язок.

Через місяць пропагандисти "ЛНР" продемонстрували запис зниклих українських розвідників - майора ЗСУ С.Іванчука та сержанта І.Дєєва. Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. На представлених відео помітні сліди тортур.