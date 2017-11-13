Українське МЗС пообіцяло звернутися до The New York Times з приводу карти Криму

Міністерство закордонних справ України звернеться до The New York Times з приводу публікації карти, в якій окупований Крим позначений тим самим кольором, що й Росія, і названий "спірною" територією.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Крим не є "спірною" територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий – РФ. Звернемося до The New York Times. Помилки мають бути виправлені", – написала Беца.

Видання The New York Times у статті "В путінському мосту в Криму може бути більше символізму, ніж автомобільного руху" опублікувало карту, на якій Крим був названий "спірною територією". Шахіст і російський опозиційний політик Гаррі Каспаров оприлюднив цю карту у Twitter.

"Ця карта в The New York Times зображує Крим у тих самих кольорах, що й Росію, як "спірний". Так, спірний через Путіна, його загарбника. Патетично і помилково. Крим – це Україна. Виправте", – написав Каспаров.

Нагадаємо, посол України у Франції Олег Шамшур написав відкритого листа французькому видавництву Le Group VALMONDE & CIE у зв'язку з публікацією журналу "Секрети Росії", де містяться історичні та політичні неточності з приводу Криму, Донбасу і Київської Русі.