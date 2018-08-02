Українське МЗС працює над введенням безвізу з країнами шенгенського "білого списку"

МЗС України зараз ретельно працює над запровадження безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, чиї громадяни мають право безвізового в’їзду до ЄС.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Ми розраховуємо на результат ближчим часом. Ми робимо все можливе, щоб досягнути "цифри 100", яку назвав президент – тобто щоб українці з біометричними паспортами змогли подорожувати без віз до 100 країн світу. І цього реально досягнути" зазначив він, відповідаючи на питання про можливість досягнення показника у "100 країн" у 2018 році.

По "білому шенгенському списку" ми працюємо практично з усіма країнами, і можу запевнити, результати будуть. Зокрема, ми ведемо переговори з державами Перської затоки – це Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія", - сказав дипломат.

Крім того, за його словами, МЗС ставить на меті взаємне скасування візових вимог з Колумбією, Уругваєм та Перу.

"Є проекти угод про безвіз із Багамськими островами, Вануату, Кірибаті, Маршалловими островами, Палау, Самоа, Соломоновими островами, Тринідадом і Тобаго. Із держав, більших за розміром – Мексика, Таїланд", - зазначив Погорельцев.

Дипломат уточнив, що не у всіх випадках йдеться саме про безвіз. Наприклад, з Катаром йдеться про варіант отримання візи по прибуттю, в аеропорту.

Нагадаємо, 6 лютого Україна підписала угоду про взаємне скасування віз з острівною державою Антигуа і Барбуда.