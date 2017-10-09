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Українське МЗС висловлює протест через вибори в Криму
Україна не визнає будь-які "виборчі процеси" в окупованому Криму
Фото: соцмережі
Про це заявила речниця українського МЗС Мар'яна Беца.
"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом", – повідомила вона.
"Україна не визнає будь-які "виборчі процеси" в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України", – додала Беца.
У неділю, 10 вересня, в окупованому Криму проходять так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя".
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