Українське посольство заявило, що Україна не впливала на вибори в США

Україна не допомагала жодному з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки.

"Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах-2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", - йдеться у відповіді посольства на офіційній сторінці у Facebook.

Таку заяву відомство зробило у зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна намагалася саботувати його президентську кампанію у 2016 році.

Як пише Голос Америки, в Білому домі у відповідь на це заявили, що "якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України".