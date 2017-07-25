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Українське посольство заявило, що Україна не впливала на вибори в США

Сьогодні Трамп звинуватив Україну в саботажі його президентської кампанії
Україна не допомагала жодному з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки.
Українське посольство заявило, що Україна не впливала на вибори в США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах-2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", - йдеться у відповіді посольства на офіційній сторінці у Facebook.

Таку заяву відомство зробило у зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна намагалася саботувати його президентську кампанію у 2016 році.

Як пише Голос Америки, в Білому домі у відповідь на це заявили, що "якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України".

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