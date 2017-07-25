ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна не допомагала жодному з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українське посольство заявило, що Україна не впливала на вибори в США
Сьогодні Трамп звинуватив Україну в саботажі його президентської кампанії
Дональд Трамп. Фото: Reuters
"Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах-2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України", - йдеться у відповіді посольства на офіційній сторінці у Facebook.
Таку заяву відомство зробило у зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна намагалася саботувати його президентську кампанію у 2016 році.
Як пише Голос Америки, в Білому домі у відповідь на це заявили, що "якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України".
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