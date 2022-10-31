Українське ППО знищило 44 з півсотні ракет окупантів
З 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Як повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил. З них у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряного командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5.
До того ж, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника за 30 жовтня орієнтовно склали: 620 з особового складу, 14 танків, 32 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, по одному літаку, БПЛА та гелікоптеру.
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