"Українське питання" було однією з головних тем під час зустрічі Трампа і Макрона
Про це заявив сам глава Білого дому під час спільної прес-конференції в четвер у французькій столиці, передає "Укрінформ".
"Сьогодні ми обговорили дуже багато речей. Включаючи припинення вогню в Сирії. Ми обговорили ситуацію в Україні. А також ми говорили на багато тем", - зазначив Трамп.
За його словами, під час зустрічі також йшлося про загрозу з боку Північної Кореї, ситуацію в Лівії та інших країнах, а також про виклики, які несе глобальний тероризм для безпеки по всьому світу. Окремо президенти обговорили питання Паризької кліматичної угоди.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп 13 липня прибули з Вашингтона в Париж, де візьмуть участь у святкуванні Дня взяття Бастилії.
У Парижі закрили Ейфелеву вежу для відвідувачів до суботи, 15 липня через робочий візит до Франції президента США Дональда Трампа.
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