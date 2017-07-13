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"Українське питання" було однією з головних тем під час зустрічі Трампа і Макрона

Також серед ключових тем була Сирія, Лівія, КНДР і кліматична угода
У Парижі під час зустрічі президентів Франції Еммануеля Макрона і США Дональда Трампа однією з головних тем була ситуація в Україні.
"Українське питання" було однією з головних тем під час зустрічі Трампа і Макрона Фото: Reuters

Про це заявив сам глава Білого дому під час спільної прес-конференції в четвер у французькій столиці, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ми обговорили дуже багато речей. Включаючи припинення вогню в Сирії. Ми обговорили ситуацію в Україні. А також ми говорили на багато тем", - зазначив Трамп.

За його словами, під час зустрічі також йшлося про загрозу з боку Північної Кореї, ситуацію в Лівії та інших країнах, а також про виклики, які несе глобальний тероризм для безпеки по всьому світу. Окремо президенти обговорили питання Паризької кліматичної угоди.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп 13 липня прибули з Вашингтона в Париж, де візьмуть участь у святкуванні Дня взяття Бастилії.

У Парижі закрили Ейфелеву вежу для відвідувачів до суботи, 15 липня через робочий візит до Франції президента США Дональда Трампа.

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13 07 2017 23:44
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