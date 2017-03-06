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Українське радіо почало мовити на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – Жебрівський

Передавач встановлено за два десятка кілометрів від лінії розмежування
Перший канал Українського радіо у п’ятницю почав мовлення на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Українське радіо почало мовити на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – Жебрівський Фото: unian.ua

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Перший канал Українського радіо розпочав мовлення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Наші люди на тимчасово загарбаній території кажуть. що сигнал добиває до Ростова-на Дону. Радіо можна слухати на середніх хвилях, на частоті 873 кГц", – йдеться в повідомленні.

Також Жебрівський зазначив, що потужний передавач, який дозволив сигналу покрити таку велику територію, встановлено за два десятка кілометрів від лінії розмежування.

"Працюємо далі над поширенням телесигналу", – додав він.


Фото: dn.gov.ua

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 10 радіостанцій за порушення мовного закону на суму понад 579 тис. грн.

У лютому 2017 року в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області почалося будівництво телерадіокомунікаційної вежі.

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03 06 2017 23:30
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