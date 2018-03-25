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Українські аеропорти не потрапили у рейтинг ТОП-100 кращих

Перше місце ось вже шостий рік поспіль займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі
Британська маркетингова компанія Skytrax склала рейтинг 100 найкращих аеропортів світу, заснований на відгуках пасажирів.
Українські аеропорти не потрапили у рейтинг ТОП-100 кращих Фото: eugene.kaspersky.ru

Перше місце ось вже шостий рік поспіль займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі, - йдеться на сайті компанії.

За ним у рейтингу йдуть: південнокорейський Інчхон, токійський Ханеда, а також аеропорти Гонконгу і Дохи.

Жоден з українських аеропортів до рейтингу не потрапив.

Нагадаємо, у Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати до 26 березня, щоб вилетіти в Лісабон.
 

 

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25 03 2018 13:26
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