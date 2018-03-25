CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська маркетингова компанія Skytrax склала рейтинг 100 найкращих аеропортів світу, заснований на відгуках пасажирів.
Нагадаємо, у Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати до 26 березня, щоб вилетіти в Лісабон.
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Українські аеропорти не потрапили у рейтинг ТОП-100 кращих
Перше місце ось вже шостий рік поспіль займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі
Фото: eugene.kaspersky.ru
Перше місце ось вже шостий рік поспіль займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі, - йдеться на сайті компанії.
За ним у рейтингу йдуть: південнокорейський Інчхон, токійський Ханеда, а також аеропорти Гонконгу і Дохи.
Жоден з українських аеропортів до рейтингу не потрапив.
Нагадаємо, у Штутгарті понад сотня пасажирів рейсу TP523, який скасували 23 березня через п’яного пілота, змушені чекати до 26 березня, щоб вилетіти в Лісабон.
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25 03 2018 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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