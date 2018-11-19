Українські активісти запустили кампанію проти обрання російського генерала главою Інтерполу
Вибори повинні відбутися 21 листопада, і зараз інших можливих претендентів на посаду голови цієї міжнародної організації не називалося, інформує "Дзеркало тижня".
Росія є одним з лідерів у використанні Інтерполу і механізмів "red card" і "diffusion requests" для політичних переслідувань, і в різний час вимагала арешту співвласника НТВ Володимира Гусинського, Бориса Березовського, а також Юлію Тимошенко, Ігоря Коломойського, Арсена Авакова, Дмитра Яроша, Арсенія Яценюка і т. д., заявив у Facebook депутат Мустафа Найєм.
"У всіх цих випадках Росії, природно, відмовляли. Дійшло до того, що цього літа у Великобританії закликали в принципі обмежити доступ Росії до бази даних Інтерполу через арешт автора закону Магнітського і "ворога Путіна №1" Білла Браудера. Ініціатором всіх цих червоних карток був глава російського Інтерполу генерал-майор поліції Олександр Прокопчук", - написав він.
Обрання представника Росії на вищий пост в Інтерполі означатиме фактичне захоплення цієї організації Росією та іншими авторитарними режимами, зазначив Найєм.
"Ми просимо неурядові організації до 12:00 СЕТ 19 листопада підписати текст спільного звернення до делегатів країн-учасниць із закликом не допустити обрання представника Росії Олександра Прокопчука Президентом Інтерполу. Ви також можете підтримати онлайн-акцію #InterpolNotForPutin, для чого запостити в Twitter заклики на різних мовах і тегнуть міністра внутрішніх справ вашої країни", - додав Мустафа Найєм.
Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.
За інформацією британської газета The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.
Також, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що перспектива для Росії очолити Інтерпол – це "гібридна загроза для всього світу".
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