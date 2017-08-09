Українські АЗС знову підняли ціни на паливо

8 вересня, роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини в мережах українських АЗС зросли на 6-90 коп./л.

Ціни на АЗС підвищили Укргазвидобування, Олас, WOG, Азовнафтопродукт, ОККО, і Татнефть.

Так, середня вартість бензинів марки А-92 зросла 6 коп./л - до 23,88 грн/л, бензин марки А-95 подорожчав до 24,63 грн/л (+6 коп./л). Середня ціна бензину А-95+ також подорожчала на 6 коп./л - до 25,76 грн/л, - повідомили в Консалтинговій групі А-95, посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Вартість дизпалива, станом на 8 вересня, склала 21,97 грн/л (+7 коп./л).Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.