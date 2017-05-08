БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські банки відзвітували за першу половину 2017 року, – ІНФОГРАФІКА
Сформувався рейтинг прибутковості українських банків
Фото: total-rating.ru
Про це пише "Економічна правда".
Згідно з оприлюдненими даними, найвищий прибуток за підсумками звітного періоду показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд грн), Укрексімбанк (736 млн грн) і Сітібанк (598 млн грн).
Найбільш збитковими українськими банками стали Промінвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) і ВТБ (1,106 млрд грн).
Фото: epravda.com.ua
Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення віднести Публічне акціонерне товариство "КБ "Гефест" (далі - ПАТ "КБ "Гефест") до категорії неплатоспроможних.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє жителям анексованого Росією Криму не платити борги перед українськими банками.
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