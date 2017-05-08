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Українські банки відзвітували за першу половину 2017 року, – ІНФОГРАФІКА

Сформувався рейтинг прибутковості українських банків
Українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.
Українські банки відзвітували за першу половину 2017 року, – ІНФОГРАФІКА Фото: total-rating.ru

Про це пише "Економічна правда".

Згідно з оприлюдненими даними, найвищий прибуток за підсумками звітного періоду показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд грн), Укрексімбанк (736 млн грн) і Сітібанк (598 млн грн).

Найбільш збитковими українськими банками стали Промінвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) і ВТБ (1,106 млрд грн).


Фото: epravda.com.ua

Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення віднести Публічне акціонерне товариство "КБ "Гефест" (далі - ПАТ "КБ "Гефест") до категорії неплатоспроможних.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє жителям анексованого Росією Криму не платити борги перед українськими банками.

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05 08 2017 20:40
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