Українські банки закрили майже 200 відділень

Одні банки закривають відділення через неплатоспроможність, інші - скорочують старі точки

У квітні-червні 2017 року Ощадбанк закрив 146 структурних підрозділів.

Про це повідомляється на веб-сайті Національного банку.

Станом на 1 липня, мережа банку налічувала 3,38 тис. відділень.

Як повідомили в НБУ, загальна кількість відділень українських банків у другому кварталі 2017 року скоротилася на 167 одиниць.

Одні банки закривають відділення через неплатоспроможність, інші - скорочують старі точки, щоб відкривати пункти нового типу, а також інвестують у розвиток дистанційних каналів обслуговування.

Станом на 1 липня 2017 року, кількість відділень українських банків становила 9,84 тис. Найактивнішим у розвитку мережі є Альфа-Банк, що додав до 107 діючих відділень ще 82.

Нагадаємо, раніше найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.