Українські банки закрили майже 200 відділень
Про це повідомляється на веб-сайті Національного банку.
Станом на 1 липня, мережа банку налічувала 3,38 тис. відділень.
Як повідомили в НБУ, загальна кількість відділень українських банків у другому кварталі 2017 року скоротилася на 167 одиниць.
Одні банки закривають відділення через неплатоспроможність, інші - скорочують старі точки, щоб відкривати пункти нового типу, а також інвестують у розвиток дистанційних каналів обслуговування.
Станом на 1 липня 2017 року, кількість відділень українських банків становила 9,84 тис. Найактивнішим у розвитку мережі є Альфа-Банк, що додав до 107 діючих відділень ще 82.
Нагадаємо, раніше найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.
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