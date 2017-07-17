Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українські банки закрили майже 200 відділень

Одні банки закривають відділення через неплатоспроможність, інші - скорочують старі точки
У квітні-червні 2017 року Ощадбанк закрив 146 структурних підрозділів.
Українські банки закрили майже 200 відділень Фото:www.capital.ua

Про це повідомляється на веб-сайті Національного банку.

Станом на 1 липня, мережа банку налічувала 3,38 тис. відділень.

Як повідомили в НБУ, загальна кількість відділень українських банків у другому кварталі 2017 року скоротилася на 167 одиниць.

Одні банки закривають відділення через неплатоспроможність, інші - скорочують старі точки, щоб відкривати пункти нового типу, а також інвестують у розвиток дистанційних каналів обслуговування.

Станом на 1 липня 2017 року, кількість відділень українських банків становила 9,84 тис. Найактивнішим у розвитку мережі є Альфа-Банк, що додав до 107 діючих відділень ще 82.

Нагадаємо, раніше найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.