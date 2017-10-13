БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські банки-банкрути порушили закон на 434,5 млрд грн
Більшість виведених із ринку банків займалися відмиванням грошей
Фото:www.capital.ua
Станом на 1 жовтня в правоохоронні органи подано 4602 заяв, - повідомили в прес-службі Фонду гарантування.
Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарєва прокоментувала закриття 82 банків в Україні за період своєї роботи.
За її словами, більшість виведених із ринку банків займалися відмиванням грошей, або ж не мали ніяких активів.
Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.
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