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Українські банки-банкрути порушили закон на 434,5 млрд грн

Більшість виведених із ринку банків займалися відмиванням грошей
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
Українські банки-банкрути порушили закон на 434,5 млрд грн Фото:www.capital.ua

Станом на 1 жовтня в правоохоронні органи подано 4602 заяв, - повідомили в прес-службі Фонду гарантування.

Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарєва прокоментувала закриття 82 банків в Україні за період своєї роботи.

За її словами, більшість виведених із ринку банків займалися відмиванням грошей, або ж не мали ніяких активів.

Нагадаємо, найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.

 

 
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13 10 2017 10:18
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