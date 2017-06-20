Українські баскетболістки вибули з Євробаскету-2017

Команда Володимира Холопова практично впродовж усього матчу відставала у рахунку, подекуди програючи з різницею у 10 очок

У 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу жіноча збірна України поступилася Словаччині.

Сьогодні у чеському місті Градец-Кралове жіноча збірна України зустрічалася у 1/8 фіналу зі Словаччино. Команда Володимира Холопова практично впродовж усього матчу відставала у рахунку, подекуди програючи з різницею у 10 очок.

У четвертому періоді українкам вдалося скоротити відставання до трьох балів, але словачки знову збільшили перевагу та довели матч до перемоги 82:68. Про це повідомляє Еспресо.tv.

У складі збірної України найрезультативнішою стала Аліна Ягупова, яка набрала 24 очка та віддала 7 результативних передач. У Словаччини найкращою виявилася Зузана Жиркова, яка принесла своїй команді 31 очко та зробила 7 асистів.