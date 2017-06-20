СПОРТ НОВИНИУ 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу жіноча збірна України поступилася Словаччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські баскетболістки вибули з Євробаскету-2017
Команда Володимира Холопова практично впродовж усього матчу відставала у рахунку, подекуди програючи з різницею у 10 очок
Фото: fbu
Сьогодні у чеському місті Градец-Кралове жіноча збірна України зустрічалася у 1/8 фіналу зі Словаччино. Команда Володимира Холопова практично впродовж усього матчу відставала у рахунку, подекуди програючи з різницею у 10 очок.
У четвертому періоді українкам вдалося скоротити відставання до трьох балів, але словачки знову збільшили перевагу та довели матч до перемоги 82:68. Про це повідомляє Еспресо.tv.
У складі збірної України найрезультативнішою стала Аліна Ягупова, яка набрала 24 очка та віддала 7 результативних передач. У Словаччини найкращою виявилася Зузана Жиркова, яка принесла своїй команді 31 очко та зробила 7 асистів.
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20 06 2017 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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