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Українські біатлоністки очолили Кубок націй

У Кубку націй збірна України має 706 балів
Жіноча збірна України з біатлону очолила загальний залік Кубка націй за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки).
Українські біатлоністки очолили Кубок націй Фото: Уніан

Зазначається, що така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці, яка 8 грудня вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.

Повідомляється, що у Кубку націй збірна України має 706 балів, на п’ять очок випереджаючи француженок і на 16 – норвежок, повідомляє Радіо Свобода.

Кубок націй визначає представництво команд на змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Лише п’ять перших команд можуть виставляти на кожну гонку максимальну кількість учасників – п’ять.

Раніше, українська біатлоністка Юлія Джима натякнула на завершення кар'єри.

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07 12 2018 13:50
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