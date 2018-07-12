СПОРТ НОВИНИЖіноча збірна України з біатлону очолила загальний залік Кубка націй за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські біатлоністки очолили Кубок націй
У Кубку націй збірна України має 706 балів
Фото: Уніан
Зазначається, що така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці, яка 8 грудня вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.
Повідомляється, що у Кубку націй збірна України має 706 балів, на п’ять очок випереджаючи француженок і на 16 – норвежок, повідомляє Радіо Свобода.
Кубок націй визначає представництво команд на змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Лише п’ять перших команд можуть виставляти на кожну гонку максимальну кількість учасників – п’ять.
Раніше, українська біатлоністка Юлія Джима натякнула на завершення кар'єри.
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07 12 2018 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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