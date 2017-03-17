Українські біатлоністки вибороли третє місце на Кубку націй
Збірна має загалом 6605 очок. Найбільшу кількість очок українкам принесла Юлія Джима - 2014,5. Анастасія Меркушина мала 1289 очок, Олена Підгрушна - 1211,5; Ірина Варвинець - 1108,5; Юлія Журавок - 418,5, Валентина Семеренко - 261; Ольга Абрамова - 189, Яна Бондар - 113. Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України. Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.
Зазначимо, що першими на Кубку націй цього сезону стали спортсмени з Німеччини, другою стала збірна Франції. До п’ятірки кращих увійшли також Чехія та Італія.
Нагадаємо, що 17 лютого жіноча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на Чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.
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