Українські біатлоністи втратили місце на п'єдесталі Кубка світу
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на офіційний сайт змагань.
У складі української команди виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний.
Українці використали п'ять додаткових патронів на вогневих рубежах, але уникли штрафних кіл.
Вітчизняні біатлоністи відстали від переможців на 46,7 секунди.
Квартет переможців з Німеччини подолав дистанцію за 1 год. 13 хв. 57,2 с. (0+7), випередивши команду Норвегії на мікроскопічні 0,1 с. (0+9), 3-е місце у збірної Росії (0+9) – 33,6 с. відставання.
Етап Кубка світу в Антхольці завершиться в неділю, 22 січня, жіночою естафетою і чоловічим мас-стартом.
Раніше на етапі Кубка світу в США Артем Прима фінішував у десятці найкращих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На гонці Формули-3 сталася страшна аварія, - ВІДЕО
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф
влажность:
давление:
ветер: