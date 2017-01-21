Українські біатлоністи втратили місце на п'єдесталі Кубка світу Українська збірна втретє за сезон посіла 4 місце

Чоловіча естафетна гонка в межах етапу Кубка світу з біатлону завершилася в Італії. Учасники збірної України прийшли четвертими.

Фото: biathlon.com.ua

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на офіційний сайт змагань. У складі української команди виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний. Українці використали п'ять додаткових патронів на вогневих рубежах, але уникли штрафних кіл. Вітчизняні біатлоністи відстали від переможців на 46,7 секунди. Квартет переможців з Німеччини подолав дистанцію за 1 год. 13 хв. 57,2 с. (0+7), випередивши команду Норвегії на мікроскопічні 0,1 с. (0+9), 3-е місце у збірної Росії (0+9) – 33,6 с. відставання. Етап Кубка світу в Антхольці завершиться в неділю, 22 січня, жіночою естафетою і чоловічим мас-стартом. Раніше на етапі Кубка світу в США Артем Прима фінішував у десятці найкращих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію