Українські біженці платитимуть за проживання у Польщі з 2023 року

З 1 березня наступного року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у польських колективних закладах розміщення більше 120 днів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що польський уряд працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої другої хвилі біженців, передає Polskie radio.

Положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

Після засідання уряду прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що поправка також має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців.

"Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кілька мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців", — говорить Моравєцький.

Поправка передбачає, що з 1 березня наступного року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50 відсотків вартості проживання, через кілька місяців — 75 відсотків. Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Щодня до Польщі приїжджає близько тисячі людей, які декларують, що вони біженці. Проте в уряді очікують більшого потоку біженців через, зокрема, енергетичні проблеми в Україні. За даними Прикордонної служби, з початку російської агресії до Польщі з України в’їхало майже 8 мільйонів людей, виїхало — 6 мільйонів 200 тисяч.