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Українські біженці зможуть отримувати документи у Німеччині, Чехії та Туреччині

МВС спільно із МЗС ініціювали розширення можливостей документування громадян за кордоном.
Українські біженці зможуть отримувати документи у Німеччині, Чехії та Туреччині Фото: з вільного доступу

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що мережа закордонних представництв Державної міграційної служби має перспективу розширення у Чехії, Німеччині та Туреччині.

"Розширення мережі є нагальною потребою, оскільки лише у перші дні широкомасштабної агресії росії за кордон виїхало близько 7 млн ​​українських громадян", – підкреслив він.

За словами Єніна, тоді велика кількість осіб, завдяки підтримці партнерів України, змогла перетнути кордон за фотокопіями або ксерокопіями документів, проте потім вони зіткнулися з неможливістю отримати соціальні гарантії, користуватися освітніми або медичними сервісами держав-членів ЄС. Тому МВС спільно із МЗС ініціювали розширення можливостей документування громадян за межами держави.

"Уряд підтримав ініціативу – і ось уже понад три місяці закордонні представництва ДП "Документ" працюють у Варшаві. А зараз ми у Кракові спостерігаємо роботу одночасно восьми мобільних пунктів",  зазначив урядовець.

Як зазначив Єнін, така кількість мобільних паспортних центрів може обслуговувати до 300-350 осіб на добу. Черга формується як онлайн, так і наживо. Також триває робота над розширенням переліку послуг, що надаються закордонними представництвами ДП "Документ", покращенням логістики, спрощенням процедур та їхньою тривалістю.

За його словами, ведуться переговори про розширення мережі закордонних підрозділів українського міграційного відомства не лише у Польщі, а й у низці інших країн. Йдеться як про мобільні, так і про стаціонарні центри.

"Перебуваючи з головою ДМСУ Наталією Науменко у Чехії, ми домовилися про це із чеською владою. Також на нас чекає Німеччина та Туреччина. Справа за малим – має збільшувати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати таким дистанційним способом. А далі плануємо наймати офіси, як це сьогодні у Варшаві, де одночасно працюють 28 робочих станцій", – розповів Єнін.

Раніше в ООН заявили, що понад 40% населення в Україні потребують гуманітарної допомоги.

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27 10 2022 09:15
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