Українські борці поїдуть на чемпіонат Європи в Росію
Українська сторона знову подала заявку на участь в змаганнях, повідомляє офіційний сайт організації. Перед поїздкою в Каспійськ спортсменів ознайомлять з вимогами і рекомендаціями міністерства спорту України, які складені для учасників турнірів у Росії.
Крім того, серед борців та тренерів буде проведено опитування, щоб визначити тих, хто готовий брати участь у цьому турнірі і взяти на себе відповідальність. Асоціація надасть фінансову і організаційну допомогу спортсменам, які виконали план підготовки до змаганнями і особисто звернулися з готовністю представити Україну на турнірі.
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Особисту відповідальність за виконання рішення взяв на себе в.о. президента Асоціації спортивної боротьби України Ростислав Щокін.
Нагадаємо, що міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.
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