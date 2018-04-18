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Українські борці поїдуть на чемпіонат Європи в Росію

Перед поїздкою в Каспійськ спортсменів ознайомлять з вимогами і рекомендаціями міністерства спорту України
Асоціація спортивної боротьби України прийняла рішення відправити своїх борців на чемпіонаті Європи, який пройде в російському місті Каспійськ з 29 квітня до 7 травня.
Українські борці поїдуть на чемпіонат Європи в Росію Фото: cska.kiev.ua

Українська сторона знову подала заявку на участь в змаганнях, повідомляє офіційний сайт організації. Перед поїздкою в Каспійськ спортсменів ознайомлять з вимогами і рекомендаціями міністерства спорту України, які складені для учасників турнірів у Росії.

Крім того, серед борців та тренерів буде проведено опитування, щоб визначити тих, хто готовий брати участь у цьому турнірі і взяти на себе відповідальність. Асоціація надасть фінансову і організаційну допомогу спортсменам, які виконали план підготовки до змаганнями і особисто звернулися з готовністю представити Україну на турнірі.

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Особисту відповідальність за виконання рішення взяв на себе в.о. президента Асоціації спортивної боротьби України Ростислав Щокін.

Нагадаємо, що міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.

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18 04 2018 16:18
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