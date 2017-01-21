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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії, - ФОТО

Техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації
У п’ятницю, 20 січня, в Індонезії біля міста Тангеранг в Яванському морі успішно протестували бронетранспортери БТР-4М, які були вироблені в Україні.
Українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії, - ФОТО Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

БТР-4М розроблені на Харківському конструкторському бюро. Нові бронетранспортери мають німецький двигун Deutz та пакет оновлень, який надає техніці можливості амфібії, повідомляє Defense blog.

Як зазначається, техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації.


Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

Міністерство оборони Індонезії уклало контракт з українським державним концерном Укроборонпром на поставку п'яти бронетранспортерів БТР-4М в лютому 2014 року.


Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

Військові транспортні засоби, що прибули з України до Індонезії у вересні 2016 року є першим військовим експортом України до Індонезії майже за 2 десятиліття.

Нагадаємо, у серпні минулого року Україна та Індонезія підписали меморандуми про співпрацю в сільськогосподарській галузі та оборонній сфері.

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21 01 2017 16:00
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