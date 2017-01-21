Українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії, - ФОТО

Техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації

У п’ятницю, 20 січня, в Індонезії біля міста Тангеранг в Яванському морі успішно протестували бронетранспортери БТР-4М, які були вироблені в Україні.

БТР-4М розроблені на Харківському конструкторському бюро. Нові бронетранспортери мають німецький двигун Deutz та пакет оновлень, який надає техніці можливості амфібії, повідомляє Defense blog.

Як зазначається, техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації.



Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

Міністерство оборони Індонезії уклало контракт з українським державним концерном Укроборонпром на поставку п'яти бронетранспортерів БТР-4М в лютому 2014 року.



Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

Військові транспортні засоби, що прибули з України до Індонезії у вересні 2016 року є першим військовим експортом України до Індонезії майже за 2 десятиліття.

Нагадаємо, у серпні минулого року Україна та Індонезія підписали меморандуми про співпрацю в сільськогосподарській галузі та оборонній сфері.