Українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії, - ФОТО
БТР-4М розроблені на Харківському конструкторському бюро. Нові бронетранспортери мають німецький двигун Deutz та пакет оновлень, який надає техніці можливості амфібії, повідомляє Defense blog.
Як зазначається, техніка може плавати в морі та долати водні перешкоди без будь-яких змін в конфігурації.
Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh
Міністерство оборони Індонезії уклало контракт з українським державним концерном Укроборонпром на поставку п'яти бронетранспортерів БТР-4М в лютому 2014 року.
Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh
Військові транспортні засоби, що прибули з України до Індонезії у вересні 2016 року є першим військовим експортом України до Індонезії майже за 2 десятиліття.
Нагадаємо, у серпні минулого року Україна та Індонезія підписали меморандуми про співпрацю в сільськогосподарській галузі та оборонній сфері.
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