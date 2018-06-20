Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах, - ІНФОГРАФІКА
Аналітики проекту повідомляють, що найчастіше декларанти вкладають кошти у купівлю квартир та апартаментів, про це йдеться у проекті "Декларації", повідомляє "Bihus.Info".
Вони нарахували 550 штук, тобто 60% від усієї нерухомості.
Рекордсменом у цій категорії став нардеп Вадим Новинський, який задекларував 5 квартир у Росії загальною площею 996,3 кв. м.
Другим за популярністю видом нерухомості виявилися житлові та садові будинки - 154 штуки.
"Безперечним лідером серед "іноземних дачників" є депутатка Юлія Льовочкіна, на офшорні компанії якої записані два будинки на Лазурному узбережжі Франції площею 1056 і 337 кв. м", - йдеться в матеріалі.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: bihus.info
З незначним відставанням від будинків лідирують земельні ділянки - їх 141 одиниця.
"Найбільшою латифундисткою виявилася дружина голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза Ольга, яка до 2017 року була громадянкою Російської Федерації і володіє на території нашої східної сусідки майже 62,5 га землі", - зазначають аналітики.
Рідше за все чиновники вкладаються у закордонну нежитлову нерухомість (49 об’єктів) та гаражі з паркомісцями (21 штука).
Лідирують у цих категоріях знову народні депутати - Вадим Новинський із 79-метровим гаражем у Росії та Ярослав Дубневич із 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії.
До першої четвірки найпопулярніших держав за кількістю нерухомості ввійшли такі країни як Росія (411 об’єктів), Білорусь (71 об’єкт), Польща (63 об’єкти) та Молдова (58 об’єктів).
Замикають топ-5 Сполучені Штати Америки, де держслужбовці задекларували 54 об’єкти нерухомого майна.
Далі йдуть такі курортні країни як Болгарія і Грузія, одна з найрозвиненіших держав Євросоюзу Німеччина, сонячна Іспанія та Чехія.
Нагадаємо, з 423 народними депутатами України та їх сім'ями пов’язано 2423 юридичні особи. Іншими словами, в середньому кожна з депутатських сімей володіє майже шістьма компаніями.
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