Держбанки України монополізували депозити населення
За підсумками першого півріччя обсяг депозитів в чотирьох найбільших держбанках (Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк) досяг 494,3 млрд грн, або 56,4% всіх вкладів у банківській системі (на початок року було 455,3 млрд грн, або 53,7%).
Обсяг коштів юросіб в чотирьох найбільших держбанках на 1 липня склав 220,7 млрд грн (50,8% всіх вкладів юросіб у банківській системі), тоді як на початок року було 197,1 млрд грн (47%), - свідчать дані зі статистики Національного банку України, повідомляє Finbalance .
Обсяг вкладів фізосіб в чотирьох держбанках на 1 липня склав 273,6 млрд грн (61,9% всіх коштів фізосіб в банківському секторі), тоді як на початок року було 258,2 млрд грн (60,3%).
Крім того, за даними НБУ, у першому півріччі 2017 трійка банків з найбільшими активами залишилася незмінною: Приватбанк (на 1 липня - 231 млрд грн), Ощадбанк (220,7 млрд грн), Укрексімбанк (168,4 млрд грн).
При цьому, Укргазбанк (65,7 млрд грн) потіснив Райффайзен Банк Аваль (60,9 млрд грн) з четвертої позиції, і зараз всі чотири найбільші банки в Україні - під контролем держави.
Раніше iPress.ua повідомляв, що українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.
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