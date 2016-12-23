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Українські держустанови 247 разів зазнавали кібератак протягом 2016 року

Таким чином було відкрито 64 кримінальних провадження
Служба безпеки зафіксувала 247 кібератак на інформаційні системи державних установ за 11 місяців 2016 року.
Українські держустанови 247 разів зазнавали кібератак протягом 2016 року Фото: news-front.info

"Виявлено 247 кібератак, об’єктами яких були інформаційно-телекомунікаційні системи дипломатичних установ, правоохоронних структур, складових елементів критичної інфраструктури тощо", - йдеться у звіті СБУ щодо результатів окремих напрямків роботи відомства, інформує прес-центр Служби безпеки.

Таким чином було відкрито 64 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання у роботу державних електронних інформаційних ресурсів. Зокрема, про підозру вже оголосили чотирьом особам, а суд виніс вже п'ять вироків у подібних справах. 

Також було розпочато 14 кримінальних проваджень щодо функціонування неконтрольованих міжнародних каналів зв’язку, 4 особам оголошено про підозру, набули законної сили 9 вироків суду.

Нагадаємо, 1 грудня правоохоронці затримали трьох українців за підозрою у створенні міжнародної мережі кібератак, яка нанесла збитків 100 млн євро.

Нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Оттави попросив у міністра громадської безпеки Канади Ральфа Гудейла допомоги у боротьбі з кібератаками.

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