Українські держустанови 247 разів зазнавали кібератак протягом 2016 року
"Виявлено 247 кібератак, об’єктами яких були інформаційно-телекомунікаційні системи дипломатичних установ, правоохоронних структур, складових елементів критичної інфраструктури тощо", - йдеться у звіті СБУ щодо результатів окремих напрямків роботи відомства, інформує прес-центр Служби безпеки.
Таким чином було відкрито 64 кримінальних провадження за фактами несанкціонованого втручання у роботу державних електронних інформаційних ресурсів. Зокрема, про підозру вже оголосили чотирьом особам, а суд виніс вже п'ять вироків у подібних справах.
Також було розпочато 14 кримінальних проваджень щодо функціонування неконтрольованих міжнародних каналів зв’язку, 4 особам оголошено про підозру, набули законної сили 9 вироків суду.
Нагадаємо, 1 грудня правоохоронці затримали трьох українців за підозрою у створенні міжнародної мережі кібератак, яка нанесла збитків 100 млн євро.
Нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Оттави попросив у міністра громадської безпеки Канади Ральфа Гудейла допомоги у боротьбі з кібератаками.
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