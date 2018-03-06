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Українські дороги визнали одними з найгірших у світі, - міжнародний рейтинг

Експерти оцінили наші дороги на 2,4 бала із 7-ми можливих
За якістю доріг Україна в міжнародному рейтингу опинилася на 130-му місці зі 137-ми.
Українські дороги визнали одними з найгірших у світі, - міжнародний рейтинг Фото: tsn.ua

Найкращі дороги виявилися в Об'єднаних Арабських Еміратах (6,4 бала із 7 можливих), Сінгапурі та Швейцарії по 6,3 бала). До п'ятірки ввійшли також Гонконг і Нідерланди. Про це свідчать дані індексу глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index 2017-2018) від ВЕФ, одним з показників якого є якість доріг.

Найгірші дороги, на думку міжнародних експертів, виявилися в Мавританії (2 бали), Конго та на Гаїті (по 2,1 бала). Україна та Парагвай з 2,4 бала опинилися в рейтингу між Мозамбіком (2,5 бала) і Єменом (2,3 бала).

При цьому, Україна за якістю доріг поступилася всім своїм географічним сусідам: Угорщині (62-ге місце; 4,1 бала),  Польщі (65-те місце; 4,1 бала), Словаччині (73-тє місце; 4,0), Росії (114-те місце; 2,9), Румунії (120-те місце; 2,7) і Молдові (128-ме місце, 2,5). Білорусь до рейтингу не включили.

В загальному рейтингу розвитку транспортної інфраструктури Україна посіла 87 місце, що одразу після Чорногорії. У цій категорії останньою також визнали Мавританію. А лідер транспортної інфраструктури — Сінгапур.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що такого масштабного ремонту доріг, який запланований на 2018 рік, ще не було за часів незалежності.
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03 06 2018 21:19
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