Українські дипломати відвідали шістьох моряків ВМС у СІЗО Москви, - омбудсмен

"На умови утримання або застосування заходів фізичного впливу вони не скаржились"

Українські дипломати, підлеглі консула України Альберта Чернякова, відвідали шістьох українських моряків, які перебувають у СІЗО Москви «Лефортово», Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгена Семидоцького, Володимира Лісового.

Про це з посиланням на інформацію від консула повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, інформує "Громадське".

За словами консула, стан українських моряків задовільний, настрій — оптимістичний, вони сподіваються на якнайшвидше повернення додому. Моряки повідомили, що ще не зв'язувалися з родичами, але обовязково їм зателефонують найближчим часом.

"Щодо умов утримання військовополонених консул повідомив, що розміщені усі у двомісних камерах з телевізорами та холодильниками, є можливість користуватися бібліотекою", — повідомила Денісова.

Крім того, моряки забезпечені теплим одягом та взуттям, а також наборами продуктів для харчування, які передали волонтери.

"На умови утримання або застосування заходів фізичного впливу вони не скаржились", - передала Денісова інформацію консула.

За даними дипломата, усім морякам була доведена офіційна позиція України щодо їхнього статусу як військовополонених.

Крім того, посольство України надало одноразову грошову допомогу кожному полоненому, перевівши гроші на їхні особисті рахунки.

5 грудня стало відомо, що троє українських моряків, які були поранені під час атаки росіянами українських кораблів, перебувають у лікарні слідчого ізолятора №1 по Москві, так званої "Матроської тиші". Двом військовослужбовцям накладений гіпс, під час нападу РФ вони дістали осколкові поранення.

Нагадаємо, що через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.