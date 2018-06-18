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Українські дзюдоїсти здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед ветеранів

За чотири дні змагань Україна здобула п'ять золотих, чотири срібні та п'ять бронзових медалей
Українські ветерани завоювали 14 нагород на чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходив у шотландському Глазго.
Українські дзюдоїсти здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед ветеранів Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

В останній день змагань, 18 червня, збірна України у категорії ТМ30 (30 - 39 років) перемогла Азербайджан з рахунком 3:2, програючи 0:2.

У фіналі українські ветерани легко обіграли Німеччину з рахунком 5:0, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з дзюдо, який пороходить в ізраїльському Тель-Авіві, були розіграні чергові комплекти медалей, а без нагород не залишилася і українська збірна.

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18 06 2018 13:28
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