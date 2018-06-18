СПОРТ НОВИНИУкраїнські ветерани завоювали 14 нагород на чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходив у шотландському Глазго.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські дзюдоїсти здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед ветеранів
За чотири дні змагань Україна здобула п'ять золотих, чотири срібні та п'ять бронзових медалей
Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
В останній день змагань, 18 червня, збірна України у категорії ТМ30 (30 - 39 років) перемогла Азербайджан з рахунком 3:2, програючи 0:2.
У фіналі українські ветерани легко обіграли Німеччину з рахунком 5:0, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з дзюдо, який пороходить в ізраїльському Тель-Авіві, були розіграні чергові комплекти медалей, а без нагород не залишилася і українська збірна.
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