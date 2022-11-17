ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським колегою Збігнєвом Рау, під час якої обговорив можливість спільного розслідування падіння ракети у польському селищі Пшеводув.
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Українські експерти прибули до Польщі розслідувати падіння ракети
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з польським колегою Збігнєвом Рау, під час якої обговорив можливість спільного розслідування падіння ракети у польському селищі Пшеводув.
"Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", – написав пан Кулеба у твітері.
Раніше голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох повідомив, що українські фахівці будуть допущені до місця падіння ракети. Перед тим розслідування вели польські та американські фахівці.
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17 11 2022 21:17 МЕДІА
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