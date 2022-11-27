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Українські енергетики відновлюють інфраструктуру після сьомої атаки рф

Триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання
Українські енергетики відновлюють інфраструктуру після сьомої атаки рф укренерго 27 11

Триває відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів, повідомляє Укренерго.

 

За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

 

Звертаємо увагу, що Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Нагадуємо, що сьогодні кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, ощадливо використовуючи електроенергію.

Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою, - йдеться у повідомленні.

 


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27 11 2022 12:10
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