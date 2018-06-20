Українські фехтувальниці завоювали "срібло" на Чемпіонаті Європи

Українські фехтувальниці здобули срібні медалі на Чемпіонаті Європи у командних змаганнях на шаблях.

"Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова - срібні призерки чемпіонату Європи з фехтування на шаблях в командних змаганнях", - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед ветеранів.

Також, на чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходить в ізраїльському Тель-Авіві, були розіграні чергові комплекти медалей, а без нагород не залишилася і українська збірна.