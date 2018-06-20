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Українські фехтувальниці завоювали "срібло" на Чемпіонаті Європи

Команда українок здолали угорок з рахунком 45-41 та італійок 45-42
Українські фехтувальниці здобули срібні медалі на Чемпіонаті Європи у командних змаганнях на шаблях.
Українські фехтувальниці завоювали "срібло" на Чемпіонаті Європи Фото: twitter.com/OlympicUA

"Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова - срібні призерки чемпіонату Європи з фехтування на шаблях в командних змаганнях", - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти здобули 14 медалей на чемпіонаті Європи серед ветеранів.

Також, на чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходить в ізраїльському Тель-Авіві, були розіграні чергові комплекти медалей, а без нагород не залишилася і українська збірна.

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20 06 2018 10:36
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