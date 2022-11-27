Українські фермери отримають 9 млн євро допомоги від Німеччини

Німеччина надасть агросектору України 9 млн євро на закупівлю генераторів, а також на допомогу у відновленні фермерських господарств, які постраждали від війни та 5 млн євро на розвиток садівництва.

Німеччина надасть агросектору України 9 млн євро на закупівлю генераторів, а також на допомогу у відновленні фермерських господарств, які постраждали від війни.

Про це розповів міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час зустрічі з українським колегою Миколою Сольським, йдеться на сайті АгроПорталу.

Також Німеччина готує спільний проєкт на 5 млн євро для розвитку вітчизняного садівництва.

Микола Сольський зі свого боку зазначив, що цей проєкт є дуже актуальним для України на тлі урядової програми, яка надає можливість отримати грант на розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства, і яка користується серед фермерів великою популярністю. Так, за п’ять місяців від її запуску погоджено грантів на понад 240 млн грн.

Крім того, міністри обговорили посилення співпраці в реалізації ініціативи Grain from Ukraine.

"Багато країн повідомили, що готові брати участь у цій програмі. Це важливо з декількох аспектів. По-перше, це в принципі правильно з погляду гуманітарних відносин у світі. По-друге, Африка має знати, хто насправді про неї дбає, і через дії якої країни вони страждають. Ми працюємо над тим, щоб робота зернового коридору була продовжена якнайдовше, і ми могли увесь час доставляти наше продовольство туди, де це потрібно. І, звісно, будемо вдячні подальшій підтримці від наших партнерів", — підкреслив Микола Сольський.