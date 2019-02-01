Українські заробітчани в 2018 році переказали з Чехії додому 600 млн євро
Іноземці, які працюють у Чехії, відправили у свої країни 1,8 млрд євро, що на 17% більше, ніж у 2017 році. При цьому третина цієї суми - 600 млн євро, пішла в Україну. На другому місці після українських заробітчан йдуть громадяни Словаччини (22,5% від загальної суми переказів), замикають трійку лідерів німці (2,3%), повідомляє "Радіо Прага" з посиланням на Чеське статистичне управління.
У свою чергу, чехи, які працюють за кордоном, переказали додому 3,2 млрд євро, що на 9% більше, ніж у 2017 році. Основна маса грошових переказів надійшла з Німеччини (1,49 млрд євро) й Австрії (540 млн євро).
Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.
На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.
Раніше глава чеського уряду і лідер руху ANO Aндрей Бабіш заявив, що Чехія не прийме більше жодного біженця, адже приймає людей з України.
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