Українські заробітчани в 2018 році переказали з Чехії додому 600 млн євро

Іноземці, які працюють в Чехії, відправили у свої країни 1,8 млрд євро, що на 17% більше, ніж у 2017 році

У 2018 році українські трудові мігранти переказали з Чехії на батьківщину 600 млн євро.

Іноземці, які працюють у Чехії, відправили у свої країни 1,8 млрд євро, що на 17% більше, ніж у 2017 році. При цьому третина цієї суми - 600 млн євро, пішла в Україну. На другому місці після українських заробітчан йдуть громадяни Словаччини (22,5% від загальної суми переказів), замикають трійку лідерів німці (2,3%), повідомляє "Радіо Прага" з посиланням на Чеське статистичне управління.

У свою чергу, чехи, які працюють за кордоном, переказали додому 3,2 млрд євро, що на 9% більше, ніж у 2017 році. Основна маса грошових переказів надійшла з Німеччини (1,49 млрд євро) й Австрії (540 млн євро).

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги. На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.

Раніше глава чеського уряду і лідер руху ANO Aндрей Бабіш заявив, що Чехія не прийме більше жодного біженця, адже приймає людей з України.