Українські гімнастки завоювали дві медалі у фіналах Гран-Прі у Франції, – ВІДЕО

26 березня завершилися фінали в окремих видах на третьому в цьому році етапі Гран-Прі у французькому місті Тьє. Українські гімнастки здобули ще дві медалі.

Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

"Першу медаль для України принесла Вікторія Мазур, завоювавши срібло у фіналі з м'ячем. Слід зазначити, що отримана Вікторією оцінка 18,650 – найкраща в її кар'єрі", – йдеться в повідомленні.

Мазур чисто виступила у фіналі з обручем, отримавши 17,450 і зайнявши 5-те місце, проте у фіналі з булавами допустила низку помилок і залишилася лише 8-ю (14,500).

"Збірна команда України у групових вправах, припустившись кількох помилок у вправі з 5-ма обручами, стала в цьому виді лише 4-ю, проте чистий виступ із м'ячами і скакалками приніс дівчатам бронзову медаль змагань (17,700)", – наголошується в повідомленні.

Крім того, українки посіли перше місце за сумою результатів за індивідуальну і групову програму та отримали пам'ятний кубок з рук мера міста Тьє.

Всього в скарбничці збірної України з цього старту одне срібло та 2 бронзові медалі.

Нагадаємо, в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув українець Олег Верняєв.

Представниця юніорської збірної України з художньої гімнастика Христина Погранична завоювала чотири золоті нагороди на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine 2017 в Тарту (Естонія).