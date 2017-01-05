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Українські гімнастки здобули "золото" на третьому етапі Кубка світу в Баку, – ВІДЕО

Щоправда, українки допустили одну помилку у вправі з п'ятьма обручами
Українські гімнастки перемогли на третьому етапі Кубка світу в Баку.
Українські гімнастки здобули "золото" на третьому етапі Кубка світу в Баку, – ВІДЕО Фото: beautiful-sports.com

Про це повідомляє Федерація гімнастики України.


Фото: ukraine-rg.com.ua

У груповому змаганні українки допустили одну дрібну помилку у вправі з п'ятьма обручами, але на відмінно виконали програму з трьома м'ячами і двома скакалками, і встали на найвищу сходинку п'єдесталу.

Нагадаємо, український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.

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01 05 2017 22:00
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