Українські гімнастки здобули "золото" на третьому етапі Кубка світу в Баку, – ВІДЕО Щоправда, українки допустили одну помилку у вправі з п'ятьма обручами

Українські гімнастки перемогли на третьому етапі Кубка світу в Баку.

Фото: beautiful-sports.com

Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

Фото: ukraine-rg.com.ua У груповому змаганні українки допустили одну дрібну помилку у вправі з п'ятьма обручами, але на відмінно виконали програму з трьома м'ячами і двома скакалками, і встали на найвищу сходинку п'єдесталу. Нагадаємо, український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.

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