СПОРТ НОВИНИУкраїнські гімнастки перемогли на третьому етапі Кубка світу в Баку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські гімнастки здобули "золото" на третьому етапі Кубка світу в Баку, – ВІДЕО
Щоправда, українки допустили одну помилку у вправі з п'ятьма обручами
Фото: beautiful-sports.com
Про це повідомляє Федерація гімнастики України.
Фото: ukraine-rg.com.ua
У груповому змаганні українки допустили одну дрібну помилку у вправі з п'ятьма обручами, але на відмінно виконали програму з трьома м'ячами і двома скакалками, і встали на найвищу сходинку п'єдесталу.
Нагадаємо, український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.
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