Українські хірурги провели унікальну операцію на мозку
Хірурги почали зі створення комп'ютерної моделі пухлини, щоб бачити, де вона розташована і до яких частин мозку торкається. Така модель дозволяє боротися з пухлиною з точністю до півміліметра.
Далі під час однієї операції поєднали відразу три технології: ендоскопію (трубку, яка дає можливість дістатися до найскладніших зон); комп'ютерну навігацію і лазер (для ліквідації пухлини). Зазначають, що раніше цих технологій не поєднував жоден хірург у світі, - повідомляє ТСН.
"Це єдиний спосіб і видалити пухлину, і зберегти хворому якість життя", - зазначив хірург Володимир Розуменко, який провів операцію.
Через добу прооперований перебував вже в загальній палаті. У нього залишилася лише невелика рана і пов'язка - йому навіть не стригли волосся, як це зазвичай роблять.
Hагадаємо, українські фахівці створили абсолютно новий тип серцевого клапана з нітінола, сконструйований за принципом Геймліха.
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