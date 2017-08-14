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Українські хірурги провели унікальну операцію на мозку

Пацієнту видалили пухлину за новою методикою
Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку.
Українські хірурги провели унікальну операцію на мозку Фото: з вільних джерел

Хірурги почали зі створення комп'ютерної моделі пухлини, щоб бачити, де вона розташована і до яких частин мозку торкається. Така модель дозволяє боротися з пухлиною з точністю до півміліметра.

Далі під час однієї операції поєднали відразу три технології: ендоскопію (трубку, яка дає можливість дістатися до найскладніших зон); комп'ютерну навігацію і лазер (для ліквідації пухлини). Зазначають, що раніше цих технологій не поєднував жоден хірург у світі, -  повідомляє ТСН.

"Це єдиний спосіб і видалити пухлину, і зберегти хворому якість життя", - зазначив хірург Володимир Розуменко, який провів операцію.

Через добу прооперований перебував вже в загальній палаті. У нього залишилася лише невелика рана і пов'язка - йому навіть не стригли волосся, як це зазвичай роблять.

Hагадаємо, українські фахівці створили абсолютно новий тип серцевого клапана з нітінола, сконструйований за принципом Геймліха.

 
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14 08 2017 09:58
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