Українські хірурги розробили новий тип серцевого клапана
Про це виданню ZN.UA розповів глава ЦДКК, професор Ілля Ємець, пише "Укрінформ".
За його словами, сьогодні виготовленням нітінолових конструкцій займаються фахівці Інституту металофізики ім.Курдюмова.
"Нітінол – це сплав нікелю і титану, що володіє "ефектом пам'яті форми (ЕПФ). Тобто він може відновлювати задані параметри при нагріванні, наприклад, знаходячи форму ажурної конструкції всередині судини. Нині широкої доступності методу перешкоджає його дорожнеча. Вартість операції в мюнхенській клініці становить як мінімум €40 тис., причому левова частка цієї суми припадає на високотехнологічний імплантат", – розповів фахівець.
За словами Ємця, впровадження виробництва клапанів у профільних установах НАН дозволить в десятки разів здешевити операцію.
"Спільно з вченими НАН України ми обговорюємо питання створення медико-інженерного центру", – зазначив він.
Професор також розповів про інновації українських хірургів – абсолютно новий тип серцевого клапана.
"Назвали його геймліх (за прізвищем німецького вченого, який розробив оригінальний регулюючий клапан для трубопроводів, котрими проходять рідини). Сталося так, що у нас просто не було виходу. Дитина дуже маленька, і потрібно або пересаджувати серце, або вона просто помре. І тоді ми застосували серцевий клапан, сконструйований за принципом Геймліха... Нещодавно мене запросили представити цей досвід на щорічному конгресі кардіохірургів в Лондоні. Нашим винаходом зацікавилися також мюнхенські колеги", – зазначив Ємець.
Нагадаємо, закупівлі коштом держави 2016 року для напрямку "серцево-судинних захворювання" вперше будуть здійснювати через міжнародну організацію, а не міністерство.
16 липня 2016 року лікарі Інституту серця під керівництвом Бориса Тодурова пересадили механічне серце.
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