Українські хірурги розробили новий тип серцевого клапана

Українські фахівці створили абсолютно новий тип серцевого клапана з нітінола, сконструйований за принципом Геймліха.

Про це виданню ZN.UA розповів глава ЦДКК, професор Ілля Ємець, пише "Укрінформ".

За його словами, сьогодні виготовленням нітінолових конструкцій займаються фахівці Інституту металофізики ім.Курдюмова.

"Нітінол – це сплав нікелю і титану, що володіє "ефектом пам'яті форми (ЕПФ). Тобто він може відновлювати задані параметри при нагріванні, наприклад, знаходячи форму ажурної конструкції всередині судини. Нині широкої доступності методу перешкоджає його дорожнеча. Вартість операції в мюнхенській клініці становить як мінімум €40 тис., причому левова частка цієї суми припадає на високотехнологічний імплантат", – розповів фахівець.

За словами Ємця, впровадження виробництва клапанів у профільних установах НАН дозволить в десятки разів здешевити операцію.

"Спільно з вченими НАН України ми обговорюємо питання створення медико-інженерного центру", – зазначив він.

Професор також розповів про інновації українських хірургів – абсолютно новий тип серцевого клапана.

"Назвали його геймліх (за прізвищем німецького вченого, який розробив оригінальний регулюючий клапан для трубопроводів, котрими проходять рідини). Сталося так, що у нас просто не було виходу. Дитина дуже маленька, і потрібно або пересаджувати серце, або вона просто помре. І тоді ми застосували серцевий клапан, сконструйований за принципом Геймліха... Нещодавно мене запросили представити цей досвід на щорічному конгресі кардіохірургів в Лондоні. Нашим винаходом зацікавилися також мюнхенські колеги", – зазначив Ємець.

Нагадаємо, закупівлі коштом держави 2016 року для напрямку "серцево-судинних захворювання" вперше будуть здійснювати через міжнародну організацію, а не міністерство.

16 липня 2016 року лікарі Інституту серця під керівництвом Бориса Тодурова пересадили механічне серце.