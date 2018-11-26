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Українські євробонди і акції почали різко знижуватися

Крім того, напад російських військових на українські кораблі спровокував зниження курсу найбільш ліквідних акцій українських компаній, які торгуються на зарубіжних майданчиках
Котирування єврооблігацій України різко знижуються в ціні на новинах про напад російських військових на українські кораблі в Керченській протоці і можливе введення в країні воєнного стану.
Українські євробонди і акції почали різко знижуватися Фото: rian.com.ua

В негативній динаміці лідирують євробонди Україна-32 - вартість цінних паперів до 10:35 просіла на 1,295 процентних пункту (п.п.) - до 80,043% номіналу, Україна-24 - на 1,177 п.п., до 90,158% номіналу і Україна-25 - на 1,158 п.п., до 88,427% номіналу, - інформує "Інтерфакс-Україна".

Прибутковість єврооблігацій відповідно зросла на 20,3 базисних пункту (б.п.) - до 10,079% річних, на 29 б.п. - до 10,036% річних і 25,9 б.п. - до 10,153% річних.

Разом з тим негативна динаміка спостерігалася вздовж всієї суверенної кривої.

Крім того, напад російських військових на українські кораблі спровокував зниження курсу найбільш ліквідних акцій українських компаній, які торгуються на зарубіжних майданчиках.

Зокрема, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) за перші 20 хвилин торгів у понеділок упали на 2,14% - до GBP1,871.

Як випливає з даних на сайті біржі, в перші хвилини торгів у понеділок вони просіли більш ніж на 1,6%. Потім вони дещо відіграли падіння - менш ніж до 1%, проте через десять хвилин після початку торгів знову продовжили дешевшати.

Курс акцій МХП на LSE також знизився з відкриття на 0,94% - до 10,50 долара за штуку.

На Варшавській фондовій біржі в понеділок акції "Кернел" спочатку були стабільні, однак через 20 хвилин після відкриття вони також просіли на 1,44% - PLN54,7 за штуку.

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

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26 11 2018 12:46
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