Українські євробонди і акції почали різко знижуватися
В негативній динаміці лідирують євробонди Україна-32 - вартість цінних паперів до 10:35 просіла на 1,295 процентних пункту (п.п.) - до 80,043% номіналу, Україна-24 - на 1,177 п.п., до 90,158% номіналу і Україна-25 - на 1,158 п.п., до 88,427% номіналу, - інформує "Інтерфакс-Україна".
Прибутковість єврооблігацій відповідно зросла на 20,3 базисних пункту (б.п.) - до 10,079% річних, на 29 б.п. - до 10,036% річних і 25,9 б.п. - до 10,153% річних.
Разом з тим негативна динаміка спостерігалася вздовж всієї суверенної кривої.
Крім того, напад російських військових на українські кораблі спровокував зниження курсу найбільш ліквідних акцій українських компаній, які торгуються на зарубіжних майданчиках.
Зокрема, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) за перші 20 хвилин торгів у понеділок упали на 2,14% - до GBP1,871.
Як випливає з даних на сайті біржі, в перші хвилини торгів у понеділок вони просіли більш ніж на 1,6%. Потім вони дещо відіграли падіння - менш ніж до 1%, проте через десять хвилин після початку торгів знову продовжили дешевшати.
Курс акцій МХП на LSE також знизився з відкриття на 0,94% - до 10,50 долара за штуку.
На Варшавській фондовій біржі в понеділок акції "Кернел" спочатку були стабільні, однак через 20 хвилин після відкриття вони також просіли на 1,44% - PLN54,7 за штуку.
Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.
Росія повідомила, що постраждалі в Керченській протоці українські військові знаходяться в стабільному стані і почувають себе прекрасно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата