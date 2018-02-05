Українські IT-компанії подвоять свої доходи вже до 2025 року, - Гройсман

Українська IT-індустрія у найближчі 5-7 років може подвоїти свої доходи і досягти показників в 8,4 млрд доларів.

"ІТ-індустрія в Україні займає третє місце за обсягами валютної виручки. Більш того, за експертними оцінками, протягом наступних 5-7 років загальна виручка ІТ-компаній в Україні може зрости більш ніж в 2 рази (до 8,4 млрд дол. в 2025 році)", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

Також прем'єр-міністр повідомив, що вже зараз експортна виручка IT-компаній досягає 3,6 млрд доларів, а IT-сектор у структурі українського ВВП займає 3,4%. При цьому зростання галузі, за даними Гройсмана, за рік склало 20%.

Фото: Facebook Володимира Гройсманаhttps://www.facebook.com/volodymyrgroysman/?fref=ts

"Уряд зі свого боку і надалі скасовуватиме стоси застарілих актів і ухвалюватиме рішення, потрібні для розвитку ІТ-сектора", - пообіцяв прем'єр.