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Українські каратистки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи

Представниці України продовжили успішні виступи на чемпіонаті Європи з карате
Жіноча збірна України з карате здобула перемогу на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькому Ізмірі.
Українські каратистки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи Фото: unn.com.ua

Українська збірна у складі Аніти Серьогіної, Катерини Кривої, Анастасії Мястковської і Анджели Терлюги завоювали "золото" у командному куміте, - повідомляє XSport.

На другому місці опинилися господині турніру, а бронзові медалі дісталися словачкам і француженкам.

Українка Катерина Крива у ваговій категорії до 50 кг виборола “золото” європейської першості у куміте.

Другу золоту нагороду чемпіонату завоювала українська збірна у складі: Аніти Серьогіної, Анастасії Мястковської, Анжелікі Терлюги та Катерини Кривої — у командному куміте.

Зазначимо, що збірну України на першості Старого світу представляють 16 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 — зі Львова, 5 — з Одещини, 3 — з Києва та 1 з Чернівців, - інформують "УНН".

Нагадаємо, українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала золото на чемпіонаті Європи серед атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі.
 
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07 05 2017 13:40
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