Українські каратистки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи
Українська збірна у складі Аніти Серьогіної, Катерини Кривої, Анастасії Мястковської і Анджели Терлюги завоювали "золото" у командному куміте, - повідомляє XSport.
На другому місці опинилися господині турніру, а бронзові медалі дісталися словачкам і француженкам.
Українка Катерина Крива у ваговій категорії до 50 кг виборола “золото” європейської першості у куміте.
Другу золоту нагороду чемпіонату завоювала українська збірна у складі: Аніти Серьогіної, Анастасії Мястковської, Анжелікі Терлюги та Катерини Кривої — у командному куміте.
Зазначимо, що збірну України на першості Старого світу представляють 16 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 — зі Львова, 5 — з Одещини, 3 — з Києва та 1 з Чернівців, - інформують "УНН".
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