СПОРТ НОВИНИСьогодні у місті Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи
Перші матчі відбудуться 27 липня, матчі-відповіді – 3 серпня
Українська команда "Олександрія" зіграє перший матч на виїзді проти переможця пари "Астра" – "Зіра".
У свою чергу донецький "Олімпік", який вперше пробився до кваліфікації Ліги Європи, зустрінеться з грецьким ПАОКом. Перший матч донеччани зіграють вдома.
Додамо, що перші матчі відбудуться 27 липня, матчі-відповіді – 3 серпня.
Нагадаємо, що також відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" зіграє проти "Янг Бойз".
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