Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

Сьогодні у місті Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Українська команда "Олександрія" зіграє перший матч на виїзді проти переможця пари "Астра" – "Зіра".

У свою чергу донецький "Олімпік", який вперше пробився до кваліфікації Ліги Європи, зустрінеться з грецьким ПАОКом. Перший матч донеччани зіграють вдома.

Додамо, що перші матчі відбудуться 27 липня, матчі-відповіді – 3 серпня.

Нагадаємо, що також відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" зіграє проти "Янг Бойз".