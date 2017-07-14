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Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

Перші матчі відбудуться 27 липня, матчі-відповіді – 3 серпня
Сьогодні у місті Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

Українська команда "Олександрія" зіграє перший матч на виїзді проти переможця пари "Астра" – "Зіра".

У свою чергу донецький "Олімпік", який вперше пробився до кваліфікації Ліги Європи, зустрінеться з грецьким ПАОКом. Перший матч донеччани зіграють вдома.

Додамо, що перші матчі відбудуться 27 липня, матчі-відповіді – 3 серпня.

Нагадаємо, що також відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" зіграє проти "Янг Бойз".

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14 07 2017 14:59
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