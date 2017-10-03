Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет, - ВІДЕО

Ракети влучали практично в одне й те саме місце
Конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.
Українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет, - ВІДЕО Фото: facebook.com/v.muzhenko

Випробування відбулися "в інтересах замовника" і підтвердили заявлені характеристики. Ракети вразили цілі на відстані 5 км, повідомляє Конструкторське бюро на сторінці у Facebook.

При цьому на відео видно, що ракети влучають практично в одне й те саме місце.

Випробування яких саме ракет проводили, не уточнено, але, ймовірно, йдеться про ПТУРС "Стугна".

Нагадаємо, що в Одеській області в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району створять полігон для випробування військової ракетної техніки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.