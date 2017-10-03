Українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет, - ВІДЕО

Ракети влучали практично в одне й те саме місце

Конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.

Випробування відбулися "в інтересах замовника" і підтвердили заявлені характеристики. Ракети вразили цілі на відстані 5 км, повідомляє Конструкторське бюро на сторінці у Facebook.

При цьому на відео видно, що ракети влучають практично в одне й те саме місце.

Випробування яких саме ракет проводили, не уточнено, але, ймовірно, йдеться про ПТУРС "Стугна".

Нагадаємо, що в Одеській області в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району створять полігон для випробування військової ракетної техніки.