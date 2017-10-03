ПОЛІТИКА НОВИНИКонструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування нової моделі керованої ракети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет, - ВІДЕО
Ракети влучали практично в одне й те саме місце
Фото: facebook.com/v.muzhenko
Випробування відбулися "в інтересах замовника" і підтвердили заявлені характеристики. Ракети вразили цілі на відстані 5 км, повідомляє Конструкторське бюро на сторінці у Facebook.
При цьому на відео видно, що ракети влучають практично в одне й те саме місце.
Випробування яких саме ракет проводили, не уточнено, але, ймовірно, йдеться про ПТУРС "Стугна".
Нагадаємо, що в Одеській області в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району створять полігон для випробування військової ракетної техніки.
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10 03 2017 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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