Українські консули пробилися до захоплених моряків у "Лефортово"
Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вчора (у четвер – ред.) консул відвідав трьох поранених моряків в "Матроської тишині". Сьогодні відвідав чотирьох моряків в "Лефортово". Тримаються хлопці мужньо", - сказав Кирилич.
Він зазначив, що уже визначені дати відвідування моряків в "Лефортово".
"10-го числа (консули – ред.) відвідають шістьох людей, 11-го – шістьох і 12-го - п'ять", - зазначив офіційний представник департаменту МЗС.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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