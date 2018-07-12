Українські консули пробилися до захоплених моряків у "Лефортово"

Кконсул відвідав трьох поранених моряків в "Матроської тишині", а сьогодні відвідав чотирьох моряків в "Лефортово"

Українські консули змогли відвідати трьох поранених військовополонених моряків, а також чотирьох утримуваних в "Лефортово".

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора (у четвер – ред.) консул відвідав трьох поранених моряків в "Матроської тишині". Сьогодні відвідав чотирьох моряків в "Лефортово". Тримаються хлопці мужньо", - сказав Кирилич.

Він зазначив, що уже визначені дати відвідування моряків в "Лефортово".

"10-го числа (консули – ред.) відвідають шістьох людей, 11-го – шістьох і 12-го - п'ять", - зазначив офіційний представник департаменту МЗС.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.