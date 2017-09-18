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Українські консули відвідали Павла Гриба, якого утримують в Краснодарському СІЗО

Консулам та Грибу заборонили розмовляти українською мовою
У понеділок, 18 вересня, українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.
Українські консули відвідали Павла Гриба, якого утримують в Краснодарському СІЗО Павло Гриб. Фото:Twitter

"З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності працівника СІЗО. Низку питань блокували. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21-го. Українською мовою говорити не дозволили", – повідомляє на своїй сторінці у Facebook адвокат українця Андрій Сабінін.

Нагадаємо, що сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

У четвер, 7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.

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18 09 2017 15:14
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