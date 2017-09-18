Українські консули відвідали Павла Гриба, якого утримують в Краснодарському СІЗО

У понеділок, 18 вересня, українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

"З Павлом зустрілися консульські працівники. Розмовляли годину в присутності працівника СІЗО. Низку питань блокували. Ліки так і не передали, не було лікаря, сам буду робити це 21-го. Українською мовою говорити не дозволили", – повідомляє на своїй сторінці у Facebook адвокат українця Андрій Сабінін.

Нагадаємо, що сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

У четвер, 7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.