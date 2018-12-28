Українські консули відвідають поранених моряків у СІЗО Москви 10 січня
Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує "Громадське".
Денісова наголосила, що Росія досі не надала офіційної інформації про поранення та лікування українців.
"Сьогодні я отримала інформацію від наших консулів, що вони вже отримали дозвіл і 10 січня зможуть відвідати наших хлопчиків у "Матроській тиші" - Артеменка Ейдера та Сороку. Ще раз зможуть подивитися, як вони себе почувають, практично через місяць, адже останній раз консули в них були на початку грудня", - розповіла Денісова.
За її словами, решту моряків, яких утримують в СІЗО "Лефортово", консули відвідають з 14 по 16 січня.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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