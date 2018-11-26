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Українські кораблі атакували російські Су-30, – Генштаб

За інформацією Генштабу, Су-30 випустив дві ракети
Українські кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України були атаковані, крім російських військових суден, також авіацією, зокрема винищувачем Су-30.
Українські кораблі атакували російські Су-30, – Генштаб Фото: en.wikipedia.org

Про це в понеділок, 26 листопада, заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко під час позачергового засідання парламенту, де розглядався законопроект щодо запровадження воєнного стану, пишуть УНН.

"Сьогодні отримали додаткову інформацію про те, що під час атаки на українські кораблі, була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30 здійснив таку атаку з витратою двох ракет", – заявив він.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запровадити воєнний стан.

Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану в 10 областях України.

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26 11 2018 21:45
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