Українські кораблі увійшли в споконвічно російські води, - Путін
"Звертаю вашу увагу, що увійшли в наші територіальні води, які такими були навіть до приєднання Криму до Росії. Тобто в тому місці, де ці територіальні води були завжди саме як російські територіальні води", - сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.
На його думку, російські прикордонники відреагували дуже правильно.
"А як повинні діяти прикордонники? Військові судна вторглися в територіальні води Російської Федерації і не відповідають. Незрозуміло, що вони збираються робити. Якби вони (російські прикордонники) діяли інакше, їх усіх треба було б віддати під суд. Вони виконали свій військовий обов'язок, наказ, та, власне, вони виконували свої законні функції щодо захисту територіальної цілісності РФ", - підкреслив російський президент.
Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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