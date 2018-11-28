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Українські кораблі увійшли в споконвічно російські води, - Путін

На його думку, російські прикордонники відреагували дуже правильно
Президент Росії Володимир Путін заявив, що 25 листопада українські кораблі вторглися в територіальні води, які були російськими і до окупації Криму.
Українські кораблі увійшли в споконвічно російські води, - Путін Фото: Getty Images

"Звертаю вашу увагу, що увійшли в наші територіальні води, які такими були навіть до приєднання Криму до Росії. Тобто в тому місці, де ці територіальні води були завжди саме як російські територіальні води", - сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.

На його думку, російські прикордонники відреагували дуже правильно.

"А як повинні діяти прикордонники? Військові судна вторглися в територіальні води Російської Федерації і не відповідають. Незрозуміло, що вони збираються робити. Якби вони (російські прикордонники) діяли інакше, їх усіх треба було б віддати під суд. Вони виконали свій військовий обов'язок, наказ, та, власне, вони виконували свої законні функції щодо захисту територіальної цілісності РФ", - підкреслив російський президент.

Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

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28 11 2018 14:38
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