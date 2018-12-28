Українські кораблі й надалі будуть курсувати через Керченську протоку, - Міноборони
За словами глави Міноборони, Росія "здійснила провокацію" проти українських кораблів через плани України посилити угрупування в Азовському морі, повідомляє "Громадське".
Полторак наголосив, що Україна все одне не відмовиться від використання Керченської протоки.
"Буде і 20, і 30, і 100 (суден - ред.), і це буде завжди, тому що Азовське море - це частина України. Маріуполь, Бердянськ наші порти, це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права", - сказав міністр.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що у країнські кораблі будуть намагатися пройти через Керченську протоку разом з представниками ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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